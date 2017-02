Belgische ruimteplatform aan ISS na exact negen jaar dienst uitgeschakeld

Door: redactie

solar Het Belgische ruimteplatform Solar, dat zich aan een buitenwand van het internationaal ruimtestation ISS bevindt, is vanmiddag succesvol gedeactiveerd. Daarmee komt er na exact negen jaar een einde aan de vanuit België beheerde wetenschappelijk metingen van zonne-energie.

Het deactiveringsproces was vanmorgen al op gang gezet vanuit het controlecentrum B.USOC in Ukkel. Het was uiteindelijk de Franse astronaut Thomas Pesquet die rond 12.35 uur vanuit het internationaal ruimtestation ISS finaal de hendel overhaalde voor de deactivering van Solar. Die laatste stappen waren live te volgen vanuit het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) in Ukkel. Solar werd op 15 februari 2008 aan de buitenkant van het ISS vastgehecht. Het heeft daar dus exact negen jaar lang metingen van de zonnestraling uitgevoerd. Dat is een opmerkelijk lange periode, vooral omdat Solar eigenlijk slechts 18 maanden had moeten meegaan.

"Erg complex, maar zeer belangrijk"

Solar is een combinatie van verschillende elementen aan de buitenwand van het ISS, voor het meten op lange termijn van de energie die de zon uitzendt naar de aarde. Het is vastgehecht aan de Columbus-module, een Europees ruimtevaartlaboratorium. De 300 kilogram zware Solar bestaat uit drie toestellen: SolAces voor het meten van de ultraviolette straling, Solspec, dat de verdeling van de zonnestraling in ultraviolet, zichtbaar licht en het infrarood meet, en Sovim, dat de totale energie van de zon meet.



"Het was een erg complex onderzoek, maar wel zeer belangrijk", zegt David Bolsée van het BIRA, die mee verantwoordelijk was voor het project. "Het heeft ons toegelaten om absolute metingen uit te voeren, die niet verstoord werden door de hervormingen die in de atmosfeer gebeuren."



Hij benadrukt dat gegevens die via Solar verzameld werden onder meer gebruikt kunnen worden voor atmosfeeronderzoek en klimaatmodellen. "Daarnaast geeft het ons ook een beter beeld op de zonnecyclus. Want we hebben nu negen jaar lang kunnen volgen hoe die evolutie gebeurt", aldus Bolsée. "En bovendien kunnen we die gegevens ook gebruiken voor het onderzoek naar andere planeten in ons zonnestel, zoals Venus en Mars.