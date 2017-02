Nieuw antiviraal middel tegen verkoudheidsvirus RSV wat dichterbij

Door: redactie

13/02/17 - 10u11

© Yann Bertrand.

Het verkoudheidsvirus RSV is de hoofdoorzaak van infecties van de lagere luchtwegen bij kinderen. Onderzoek van VIB, UGent, de Geisel School of Medicine in Dartmouth en andere onderzoeksinstellingen leidt mogelijk tot een nieuw antiviraal middel tegen RSV. Het onderzoek werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

Tot op vandaag bestaat geen antivirale behandeling voor patiënten (vaak kinderen) die in het ziekenhuis werden opgenomen met een RSV infectie. De vraag naar een medicijn dat de infectie kan bestrijden, is dan ook erg groot. De nieuwe aanpak stoelt op virusneutraliserende antilichamen (Nanobodies genoemd) die een vitaal eiwit in het virus aanvallen.



Naar schatting worden elk jaar 35 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar ziek door een RSV-infectie. Bij zowel jonge kinderen als bejaarden kan de infectie ontaarden in een ernstige ziekte. In 2% van de RSV gevallen is een ziekenhuisopname noodzakelijk. Ondanks intensief onderzoek steunen de huidige behandelingen voor deze patiënten bijna uitsluitend op ondersteunende zorg. Daarom ontwikkelden prof. Xavier Saelens (VIB-UGent) en zijn team 'Nanobodies' die het zogenaamde fusie-eiwit van RSV viseren. Dit eiwit is essentieel voor het virus om de longcellen binnen te dringen. De onderzoekers toonden in zowel in vitro labotesten als bij proefdieren aan dat deze Nanobodies het virus konden neutraliseren.



Prof. Xavier Saelens (VIB-UGent): "We zijn erin geslaagd om moleculen te ontwikkelen die erg doeltreffend werken tegen RSV. En dat niet alleen bij infectie van celkweken, maar ook bij proefdieren. Onze Nanobodies behoren tot de meest effectieve moleculen ooit in de strijd tegen RSV."



De volgende uitdaging van het team is om de Nanobodies® zo aan te passen dat ze ook bruikbaar zijn bij klinische tests. Het is de bedoeling daarvoor samen te werken met een industriële partner die de onderzoeksresultaten kan vertalen naar een concrete behandeling die bruikbaar is voor RSV-patiënten.