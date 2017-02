Is er een verborgen kamer in de tombe van Toetanchamon? Italiaanse wetenschappers willen eens en voor altijd duidelijkheid

Koen Van De Sype

Verbergt de tombe van de Egyptische farao Toetanchamon nog een geheime ruimte? En meer specifiek de grafkamer van de legendarische koningin Nefertiti? Op die vragen willen Italiaanse wetenschappers van de Polytechnische Universiteit van Turijn eindelijk een antwoord vinden.

Het nieuwe onderzoek met de meest recentste radartechnologie zou eind deze maand van start gaan en moet een einde maken aan een discussie die nu al bijna twee jaar aan de gang is.



Het was de Britse egyptoloog Nicholas Reeves van de universiteit van Arizona die in 2015 als eerste beweerde dat er een verborgen kamer in het graf van Toetanchamon was. Die zou de stoffelijke resten bevatten van koningin Nefertiti, de vrouw van farao Echnaton, de vader van Toetanchamon. Lees ook Archeologen maken fiks ruzie over geheime kamers in graf van Toetanchamon

Volgens Reeves was het graf van Toetanchamon nog niet klaar toen de 19-jarige jongeman 3.300 jaar geleden - in 1323 voor Christus - onverwachts overleed. Hij zou in zeven haasten begraven zijn in de tombe van Nefertiti, die tien jaar eerder was gestorven. Twee plaatsen op de geplaasterde muren van het graf zouden volgens Reeves wijzen op de aanwezigheid van verborgen deuren.



Radarscans

Na radarscans van de Japanse onderzoeker Hirokatsu Watanabu later dat jaar kwam de toenmalige Egyptische minister van antiquiteiten Mamdouh Eldamaty met de conclusie dat er een kans van 90 procent was dat er twee geheime ruimtes waren in de tombe: één aan de noordelijke en één aan de westelijke muur. En er werd meteen gesproken over "de ontdekking van de eeuw". © Archief.

Maar een nieuwe scan van de National Geographical Society (NGS) zorgde voor een koude douche. Want die kon de resultaten van Watanabu niet bevestigen. Op een internationale conferentie rond Toetanchamon vorig jaar werd de theorie van Reeves op veel scepsis onthaald. "Er is nog altijd geen doorslaggevend bewijs gevonden voor het bestaan van geheime ruimtes", klonk het bij de huidige minister van antiquiteiten Khaled El-Enany. "Er is nog meer onderzoek nodig." Het gemummificeerde lichaam van Toetanchamon. © afp.