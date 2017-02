Het noorderlicht wordt mogelijk een zeldzaam verschijnsel

JC

Er zijn maar weinig natuurfenomenen die indrukwekkender zijn dan het noorderlicht. Maar als een nieuwe studie in het wetenschappelijke magazine 'Scientific Reports' het bij het rechte eind heeft, wordt het in de toekomst misschien heel moeilijk om het spektakel nog te kunnen gadeslaan.

Britse onderzoekers hebben de geschiedenis van zonnevlekken en zonnewinden in de voorbije 400 jaar in kaart gebracht. Op basis van die gegevens voorspellen ze dat de zon een zeer kalme periode tegemoet gaat, met weinig zonnevlekken en -winden. Een rustige zon kan merkbare gevolgen hebben voor het noorderlicht. Dat verschijnt immers wanneer gasdeeltjes in de atmosfeer van de aarde in botsing komen met geladen deeltjes van de zon.



Het meest voorkomende noorderlicht, het groene, wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door zuurstofdeeltjes op amper 100 kilometer boven het aardoppervlak. Die deeltjes komen in aanraking met deeltjes van de zon. Er bestaat ook nog rood of blauw noorderlicht.



Enkel in de poolgebieden?

Wetenschappers kunnen zonnewinden voorspellen op basis van de hoeveelheid en frequentie van zonnevlekken. Hoe meer zonnevlekken er te zien zijn, hoe actiever de zon is. Maar zonder intense zonneactiviteit wordt het noorderlicht een uitzonderlijke gebeurtenis, luidt het.



"Het fenomeen van het noorderlicht zou wel eens een exclusieve show voor de poolgebieden kunnen worden", zegt onderzoeker Mathew Owens van de universiteit van Reading. "Door een gebrek aan zonnewinden zal het onzichtbaar zijn op lagere lengtegraden.



Maar minder zonneactiviteit heeft nog meer gevolgen. Als de zon een kalme periode ingaat, wordt het magnetische veld van de aarde zwakker. Dat betekent dat er minder bescherming is tegen eventuele zonneactiviteit. "Als de zon minder actief wordt, komen zonnevlekken en plasmawolken minder frequent voor", legt Owen uit. "Maar als een plasmawolk toch de aarde zou raken, kan die veel schadelijker zijn voor de elektronische toestellen waarvan onze samenleving vandaag zo afhankelijk is."