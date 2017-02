NINA tipt: gezond zadenbrood zonder broodmachine

Door: Michelle Pairon

8/02/17 - 07u30 Bron: My new roots

© My new roots.

Wil jij graag gezonder eten maar heb je moeite om vaarwel te zeggen tegen brood? Dat gevoel ken ik. Het resultaat van mijn zoektocht? De blog van Sarah Britton en haar heerlijke recept voor zadenbrood!

Voor het zadenbrood heb je geen bloem of gist nodig. Ook je broodmachine mag in de kast blijven staan. Wat je wel nodig hebt is een bakvorm en de volgende ingrediënten:



- 135 gram zonnebloempitten of pompoenpitten of een mengeling pitten

- 90 gram lijnzaad

- 145 gram havermout

- 65 gram hazelnoten, of amandelen of walnoten

- 2 eetlepels zaadjes als chiazaad of sesamzaad

- 1 theelepel fijn zeezout

- 3 eetlepels Psylium husk poeder (of 4 eetlepels psylium husk vlokken)

- 1 eetlepel ahornsiroop, kokosbloesemsuiker of honing

- 3 eetlepels kokosolie of ghee of een mengeling ervan

- 350 mililiter lauw water