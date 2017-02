Jongen (9) takelt af door zeldzame ziekte: "Brent weet al niet meer hoe papa eruitziet"

CELIEN MOORS

Brent Ooms is nog maar 9, maar een zeldzame aandoening ontnam hem zijn zicht en gaf hem epilepsie. Binnenkort belandt hij in een rolstoel en verliest hij zijn geheugen. Tot de ziekte hem het leven kost, want medicatie bestaat er niet. "We zullen nooit weten hoe onze zoon als tiener of twintiger zal zijn", zeggen zijn ouders. "Elke dag nemen we een beetje afscheid."

Als Brent slaapt, staat de babyfoon permanent aan. Bij het kleinste geluid brengt z'n moeder het apparaat naar haar oor. Zaterdag bleek Brents bloedspiegel aan de lage kant en werd zijn epilepsiemedicatie verhoogd. "Maar die werkt niet meteen. Hij slaapt nu al een aantal uur onrustig: dat kan betekenen dat er een aanval in aantocht is." Zoals elk weekend spendeerde Brent de afgelopen twee dagen thuis in Dessel, bij mama Marijke (34), papa Han (34) en broertje Ruben (7). Van maandag tot vrijdag verblijft hij op een gespecialiseerde school voor slechtzienden. "Als ouder is het heel erg dat je door de week geen mama of papa kan zijn voor je kind van 9", zegt Han. "Maar het is wél de verademing die we nodig hebben -hoe raar dat ook klinkt. Door de week leiden we een 'normaal' werkleven, waarin ook Ruben zijn hobby's kan blijven uitoefenen, in het weekend doen we volop de dingen die we nog met Brent willen doen. De tijd is al zo kort."