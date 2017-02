Tiener vindt goedkope manier om zout water drinkbaar te maken

video Meer dan 70 procent van het aardoppervlak is bedekt met water, maar slechts een fractie daarvan is zoet water. Wetenschappers weten wel hoe ze het zout uit zeewater moeten halen, maar vonden tot dusver geen betaalbare manier om dat te doen. Al lijkt het er nu op dat een tiener uit de VS het probleem zowat gekraakt heeft.

Aan het interview van nieuwsstation Fox 12 Oregon te zien, is er nog wat werk aan de vioolkunsten van Chaitanya Karamchedu. Zijn grip op wetenschappen is daarentegen een stuk verder gevorderd. De tiener, die studeert aan de Jesuit High School Senior in Portland (Oregon), wist een manier uit te dokteren om zout water drinkbaar te maken, en dat allemaal vanuit zijn biologielokaal.



"Wetenschappers hebben wel geëxperimenteerd met ontzilting, maar dat zou veel te veel kosten om op grote schaal uit te voeren", aldus Chaitanya. Zijn manier is echter goedkoper en benadert het probleem vanuit een heel andere hoek. "Ik besefte dat zeewater niet volledig verzadigd is met zout. Zo'n tien procent van de watermoleculen is gebonden aan zout, maar de overige 90 procent is eigenlijk vrij. Waarom concentreert de wetenschap zich zo erg op die tien procent, als we met de 90 procent kunnen werken?"



Geldprijzen

We zullen u de diepgaande wetenschappelijke verklaring besparen, maar de techniek van Chaitanya komt hierop neer: hij voegt een sterk absorberend polymeer toe aan het zoute water, die zich hecht aan de zoutmoleculen. Daarna kunnen deze gemakkelijk gescheiden worden van de rest van het water. Zo gaat er wel tien procent verloren - die gehecht was aan de zoutmoleculen - maar blijft er wel 90 procent water zonder zout over.



Het lijkt onmogelijk dat een tiener een oplossing kan vinden voor een probleem waar de wetenschap al decennia aan werkt, maar er blijkt toch wat in te zitten. Zo won Chai al een beloning van 10.000 dollar van de US Agency for International Global Development. Hij werd ook tweede op de TechCon Conference van de prestigieuze universiteit MIT. Daar kreeg hij meer fondsen om zijn werk voort te zetten, want hoewel de eerste resultaten veelbelovend zijn, is er nog heel wat werk aan de winkel.



Chai zelf is intussen echter al met andere dingen bezig. "Momenteel denkt hij na over een manier om kankercellen te vernietigen van binnenuit", aldus zijn lerares biologie. "Ik zeg hem altijd dat hij nog eens aan mij moet denken als hij later een Nobelprijs wint."