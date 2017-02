Door: redactie

3/02/17 - 20u02 Bron: vtmnieuws.be

video

De bekende vastgoedondernemer Bart Versluys pompt vijf miljoen euro in Zora Bots. Hij is daarmee een Chinese investeerder te snel af. Zora Bots is een bedrijf uit Oostende dat software maakt voor robots in hotels en woonzorgcentra. Versluys wil de robots ook zélf gaan inzetten, om zijn gebouwen te bewaken bijvoorbeeld.