Duits echtpaar ontdekt in zelfgemaakte duikboot wrak van U-boot uit WOII

2/02/17

Een Duits echtpaar heeft in de diepzee voor de Azoren een wrak ontdekt, waarbij het om een in 1942 gezonken Duitse U-boot zou gaan. Vanuit hun wetenschappelijke onderwatertuig LULA1000 maakten Kirsten en Joachim Jakobsen op bijna 900 meter diepte videobeelden van het wrak, dat ondertussen met koralen is bedekt.

Jakobsen maakte vandaag de vondst bekend, 75 jaar nadat de U-581 werd gekelderd. De duikboot was in de nacht van 2 februari 1942 na de aanval van een Britse destroyer voor het Azoreneiland Pico gezonken.



De ontdekking kan voor zeebiologen van groot belang zijn bij het onderzoek naar koudwaterkoralen, zei Joachim Jakobsen aan de telefoon. De U-boot is veranderd in een kunstmatig diepzeerif, waarop de ontwikkeling van koralen kan onderzocht worden.



Jakobsen en zijn vrouw, die op de Azoren wonen en de onderwaterwereld filmen, waren al enkele jaren op de hoogte van de waarschijnlijke positie van de onderzeeër. Maar pas nadat ze hun eigen duikboot hadden gebouwd, die tot op 1.000 meter diepte kan dalen, begon in de lente van 2016 de zoektocht in het 100 vierkante kilometer groot gebied. Op 13 september ontdekten ze uiteindelijk de in tweeën gebroken boot op 870 meter diepte.



Kirsten en Joachim Jakobsen, die voor hun projecten onder andere uit de Duitse bedrijfswereld financieel worden gesteund, hebben Britse en Duitse documenten over de keldering van U-boot 581 bestudeerd. De onderzeeër was door een dieptebom geraakt, waarna de commandant het bevel had gegeven om de onderzeeër te laten zinken. Naar verluidt zouden 42 bemanningsleden de aanval overleefd hebben, vier anderen kwamen om.