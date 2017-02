Eén tweelingbroer ging jaar ruimte in, één bleef op aarde: dit was het verrassende effect op hun lichaam

Koen Van De Sype

2/02/17 - 16u04 Bron: CNN, USA Today

© NASA.

Wat gebeurt er met het menselijke lichaam als je een jaar in de ruimte verblijft? Onderzoekers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zetten een uniek experiment op met een identieke tweeling, waarvan één broer naar het internationaal ruimtestation ISS reisde en de andere op aarde bleef. Bedoeling was om data te vergelijken van voor, tijdens en na de missie. Intussen zijn de eerste resultaten binnen en die zijn opmerkelijk te noemen. Zo veranderde het DNA van de broer die in de ruimte verbleef en werd hij groter.

© NASA. Het waren Scott en Mark Kelly die voor proefkonijn speelden in het onderzoek. Scott reisde naar het ISS, waar hij een jaar gewichtloos leefde, voormalig astronaut Mark bleef gewoon op aarde. Doel was om te weten te komen wat een langer verblijf in de ruimte met de mens doet met het oog op een bemande missie naar onze buurplaneet Mars. Tien groepen wetenschappers bestuderen nu de informatie die ze uit de missie verkregen, elk in hun eigen vakgebied. Het gaat onder meer om het effect op het immuunsysteem, de beenderen en het DNA.



Chromosomen

Wat bleek? De chromosomen van Scott waren langer geworden tijdens zijn verblijf in de ruimte, terwijl ze op aarde net korter worden als je ouder wordt. Dat kwam doordat de zogenaamde 'telomeren' op het einde van zijn chromosomen - die chromosomen beschermen voor afsterven en versmelten met andere chromosomen - langer waren geworden. De onderzoekers vermoeden dat het te wijten is aan het feit dat Scott meer bewoog en sportte en minder calorieën opnam in het ruimtestation. Toen hij weer op aarde was, werden ze opnieuw korter. Het effect ervan moet nog worden onderzocht. Lees ook Zuurstof van de aarde belandt op de maan

© reuters. © ap. Scott had ook een verminderende botvorming, maar het niveau van een hormoon dat helpt om beenderen en spieren gezond te houden, was wel hoger geworden. Vermoedelijk door het vele sporten. Het niveau van het stresshormoon cortisol bleef normaal, met uitzondering van het moment net na zijn landing op aarde. Vermoedelijk door de stress van zijn terugkeer in de atmosfeer. Scott was ook 5 centimeter groter geworden bij zijn terugkomst.



Kracht

Een ander belangrijk resultaat met betrekking tot een potentiële reis naar Mars was de verminderde kracht van Scott. Na zes maanden in de ruimte blijkt het steeds moeilijker om taken snel en efficiënt uit te voeren, zelfs als ze vitaal zijn voor het overleven. Dat wezen fysieke tests aan, zoals het beklimmen van ladders, het openen van luiken en het ontwijken van obstakels. Ook de fijne motoriek ging achteruit, zoals bij het bedienen van computermateriaal. Net als de cognitieve vaardigheden van Scott.



Probleem

Toen Scott weer op de aarde landde, werd hij door hulpverleners uit zijn capsule geholpen. Dat zal niet het geval zijn op Mars, waar de astronauten op zichzelf aangewezen zijn. Een potentieel probleem, ook al denkt Scott dat het daar makkelijker zal gaan omdat er minder zwaartekracht is. © ap.