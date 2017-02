'Ne peimel', 'e veirkensbiesjtjen' en 'e vinkmoiken': jonge Aalstenaars leren dialect

Rutger Lievens

1/02/17 - 18u48 Bron: eigen berichtgeving

© screenshot.

video Jonge Aalstenaars leerden in cultuurcentrum De Werf in Aalst van dialectkenner Jan Louies een woordje 'Oilsjters' praten. 'Ne peimel', 'e veirkensbiesjtjen', 'e vinkmoiken' en 'nen teerlink', de 6- tot 9-jarigen weten nu wat het betekent.

"Er is veel dialect verdwenen", zegt lesgever Jan Louies, schrijver van 'Den Oilsjtersen Diksjoneir' (het Aalsters woordenboek). "Zelfs de typische klanken, zoals de 'OI', is voor sommigen moeilijk om uit te spreken."



"Er is wel wat overgebleven dankzij het carnaval, maar ouders vinden het toch nuttig dat hun kinderen hun dialect hier op woensdagmiddag komen bijspijkeren. Alle cursussen zijn volzet", zegt hij.