5 wereldrampen die alle leven op aarde zouden vernietigen

30/01/17 - 19u44 Bron: theconversation.com; The Independent

De aarde heeft al heel wat natuurrampen moeten doorstaan, van een meteorietenregen die het einde betekende voor de dinosaurussen tot tsunami's die bijna kernrampen ontketenden. Toch blijft de kleine blauwe bol ondanks al die tegenslag intact tot op heden. En hopelijk blijft dat zo. Maar mocht een van deze vijf rampen de aarde treffen, dan is het waarschijnlijk gedaan met het leven op aarde.

Astronoom Daniel Brown van de Nottingham Trent University legt aan nieuwssite The Conversation uit hoe het leven op aarde in één klap kan worden weggevaagd. Hij haalt vijf rampen aan die elk fataal zouden kunnen zijn. Lees ook Amerikanen bezig met plan om aarde te beschermen tegen inslag meteoriet

Asteroïde-inslag Asteroïden betekenden het einde van de dinosaurussen, dus zouden ze ook het einde kunnen inluiden van de mensheid. Technologieën om toekomstige inslagen te vermijden, staan momenteel nog in de kinderschoenen, dus zijn we tegen grote asteroïden kansloos. Hoewel ze niet noodzakelijk de aarde zouden vernietigen, zouden ze wel verwoestende natuurrampen als tsunami's, aardbevingen en branden ontketenen. © cc.

Groeiende zon © NASA. We weten zeker dat de zon over 7,72 miljard jaar sowieso een einde zal maken aan het leven op aarde, als we dan al niet zijn uitgeroeid door een andere ramp. Over 7,72 miljard jaar zal de zon haar buitenste atmosfeer afscheiden om een planetaire nevel te vormen. Dat fenomeen zou het leven op aarde uitroeien, maar zover zal het nooit komen omdat de mensheid dan al van de aarde verdwenen zal zijn.



Naarmate de zon ouder wordt, zal ze afkoelen en groeien. Uiteindelijk zal ze zo groot zijn geworden dat ze Mercurius en Venus volledig zal inpalmen. De aarde blijft dan wel voorlopig buiten schot, maar de supersterke zonnevlammen zullen de aarde vertragen. Over 7,59 miljard jaar zal de aarde ergens rond een gigantische zon draaien en zal er geen leven meer mogelijk zijn.

Gammastralen Een uitbarsting van gammastralen, die energie bundelt in een dunne straal, is zo krachtig dat ze de ozonlaag onherroepelijk zou beschadigen. Mocht de ozonlaag worden getroffen door een dergelijke energie-uitbarsting, dan zouden we worden blootgesteld aan UV-straling.



Een uitbarsting van gammastralen kan worden veroorzaakt door twee sterren die rond eenzelfde punt draaien of door ontploffende sterren, beter bekend als supernova's. Astronomen hebben een sterrenstelsel (WR 104) ontdekt dat een gevaarlijke uitbarsting zou kunnen veroorzaken. WR 104 is tussen 5.200 en 7.500 lichtjaren verwijderd van de aarde, wat onvoldoende is om geen risico te vormen.



Het is een raadsel wannneer het sterrenstelsel een uitbarsting zal veroorzaken, maar het is ook perfect mogelijk dat de fatale straal de aarde volledig mist. © NASA.

Supernova © NASA. Wanneer een ster haar levenseinde heeft bereikt, gaat dat gepaard met een explosie. Dat fenomeen wordt een supernova genoemd. Elke eeuw vinden één of twee supernova's plaats in onze melkweg en gelukkig komen ze vooral voor nabij het compacte centrum van de melkweg. Omdat de aarde ongeveer twee derden van het centrum verwijderd is, lijkt de kan gering dat een supernova ons ooit zal vernietigen.



De ster Betelgeuze vormt nog het grootste gevaar voor de aarde. De ster is aan het einde van haar leven en kan dus nu een supernova veroorzaken. Maar voor hetzelfde geld blijft de ster nog een miljoen jaar intact. Betelgeuze bevindt zich in de Orion-constellatie, 'slechts' 450 à 650 lichtjaren van hier. Omdat een supernova pas gevaarlijk kan zijn vanop 50 lichtjaren, hoeven we ons om Betelgeuze geen zorgen te maken.

Bewegende sterren De oortwolk rond ons zonnestelsel © cc. Een bewegende ster die zich door de melkweg begeeft, kan zo dicht bij onze zon komen dat ze in contact komt met de zogenaamde 'Oortwolk' aan de rand van ons zonnestelsel. De Oortwolk is de bron van onze kometen, dus zorgt een verstoring er mogelijk voor dat een monsterkomeet op de aarde afstevent.



De zon, ook een ster, begeeft zich ook door de melkweg en neemt zo de aarde mee. Momenteel bevinden we ons in een minder compacte bubbel die werd gecreëerd door een supernova, dus we hoeven niet al te veel problemen te verwachten. Wanneer we deze veilige regio verlaten over 20.000 à 50.000 jaar, zal de aarde gevoeliger worden voor veranderingen. Mogelijk zal het klimaat dan zodanig opwarmen dat het voor de mensheid moeilijk, zo niet onmogelijk, wordt om te overleven.