Robotbaby ingeschreven in geboorteregister Hasselt

De baby heet Fran Pepper, weegt 28 kilo en is 1 meter 20 lang. Ze is vanmorgen in het stadhuis van Hasselt in het geboorteregister ingeschreven. Een primeur voor België want de "flink uit de kluiten gewassen meid" is een mensvormige robot.