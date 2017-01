Baanbrekend: kat kan weer spelen dankzij twee kunstmatige achterpootjes

Door: redactie

De kat Pooh kan eindelijk opnieuw rondcrossen dankzij de wetenschap. Nadat ze haar achterpoten verloor bij een ongeval, kreeg ze twee kunstmatige pootjes.

Pooh, een zwart-witte kater van slechts een jaar oud, werd gevonden aan de kant van een spoorweg, zonder achterpoten. Die verloor ze allicht bij een treinongeval.



Dankzij een dierenarts in Bulgarije kan het diertje wel opnieuw lopen en spelen. Twee kunstmatige poten vervangen haar achterpoten. Het lijkt alsof ze helemaal deel uitmaken van het lichaam, zoals een gewei van een hert dat zich door de huid een weg naar buiten baant.



Pooh zou de eerste 'bionische' kat zijn van continentaal Europa. In 2010 werd een soortgelijke operatie - met een kostenplaatje van maar liefst 60.000 euro - uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk.