Mount Everest zou wel eens minder hoog kunnen zijn dan we denken

Koen Van De Sype

25/01/17 - 11u02 Bron: News.com.au

© afp.

Een team van wetenschappers vertrekt over twee maanden op expeditie naar het dak van de wereld. Doel van de reis is meten hoe hoog de Mount Everest nu exact is. Want daar is discussie over ontstaan na de zware aardbeving van 2015. Die zou de berg kleiner hebben gemaakt.

Het waren onderzoekers van het agentschap Survey of India uit buurland India die de expeditie naar Nepal gisteren aankondigden. Ze hopen zo het debat te kunnen beslechten dat nu al bijna twee jaar woedt.



Aardbeving

Oorzaak voor de discussie is de aardbeving met een kracht van 7.8 op de schaal van Richter, die Nepal op 25 april 2015 trof. Ze maakte duizenden dodelijke slachtoffers en had ook een impact op het landschap. Volgens satellietdata zou de beving de top van de Everest - vastgesteld op 8.848 meter - hebben doen zakken, maar het is niet duidelijk hoe stevig: van enkele millimeters tot zelfs 2,5 centimeter. Lees ook Deze hotelkamer heeft geen muren, geen dak en geen sterren. Maar de boekingen stromen binnen

"Gigantische misverstanden bij aanpak lawineramp: dit is doodslag"

Alweer tragedie in Italië: zes doden bij helikoptercrash