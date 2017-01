Belgisch vaccin kan voorkomen dat kanker terugkeert

BIEKE CORNILLIE

25/01/17 - 05u00

Een team van Belgische wetenschappers, onder leiding van prof Jo Van Ginderachter, is erin geslaagd om cellen die van nature voorkomen in tumoren, in te zetten als een soort vaccin om de tumorgroei af te remmen. "Deze ontdekking kan ervoor zorgen dat patiënten niet meer hervallen."

Twee nieuw ontdekte 'dendritische cellen' in een tumor. Daar draait het allemaal om. Dendritische cellen - kortweg 'DC's' - zijn cellen die ons immuunsysteem activeren. Cellen ook waarvan men tot nu toe dacht dat ze door tumoren onderdrukt werden en dus het afweermechanisme tegen kanker blokkeerden. Niet altijd dus, zo blijkt uit het onderzoek van professor Jo Van Ginderachter en zijn team van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel). Zij ontdekten twee types DC's ín tumoren, die het immuunsysteem kunnen activeren. "Tot nu toe ging iedereen er altijd van uit dat cellen in de omgeving van tumoren die tumor ook hiélpen, en zodanig gemoduleerd waren om de kanker aan te wakkeren", legt professor Van Ginderachter uit. "Voor het eerst weten we nu dat er dus ook celtypes bestaan die in staat zijn om een anti-tumorreactie te stimuleren."