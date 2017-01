Kun je bier brouwen op de maan?

Thomas Kouveld

Studenten van de Universiteit van Californië in San Diego onderzoeken of het mogelijk is om bier te brouwen op de maan. Ze strijden met andere teams om een plekje in een raket van het Indiase bedrijf TeamIndus, die eind december naar de maan zal vliegen.

De studenten, die zichzelf 'Team Original Gravity' noemen, hebben zich als doel gesteld om een vers biertje te brouwen op de maan. Om dat te bereiken moeten ze onderzoeken hoe gist zich gedraagt in de ruimte en of het mogelijk is om hiermee bier te fermenteren. Daarnaast is het onderzoek van belang voor het ontwikkelen van medicijnen en gisthoudende producten zoals brood, schrijft het team in haar persbericht.



Het project begint al op aarde, waar het team de wort (het ongefermenteerde bier) maakt. Dit gaat in een speciaal ontwikkeld vat, ter grootte van een blikje frisdrank. Het vat bestaat uit verschillende compartimenten. De wort zit in een van die compartimenten, gist in een andere. Op de maan moet de inhoud van beide compartimenten in een derde compartiment samenkomen voor het gistingsproces. Als het bier gegist is, gaat er een nieuw luikje open zodat het gist uit het bier kan zakken. Lees ook De laatste man op de maan is overleden

De drie compartimenten van het biervat. © Erik Jepsen/UC San Diego Publications.