Studie bewijst: wie veel vloekt, is eerlijker

Eens goed vloeken, het kan deugd doen. Zolang het buiten hoorbereik van onze moeder is, kwestie van die vermanende blik te vermijden. Maar uit een studie van de universiteit van Cambridge blijkt nu dat mensen die niet vloeken vaak oneerlijker zijn dan mensen die niet vies zijn van een scheldwoord hier en daar. Of dat excuus ook bij onze moeder pakt, is natuurlijk nog maar de vraag.

Onderzoek van een team van wetenschappers uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Hongkong toonde aan dat mensen die vloeken minder geneigd zijn om te liegen en te bedriegen.



De studie werd gepubliceerd in het vakblad 'Social Psychological and Personality Science' en beschrijft hoe 276 respondenten een lijstje moesten maken van hun favoriete en meest gebruikte scheldwoorden. Er werd hen ook gevraagd waarom ze deze woorden gebruikten. Nadien namen ze deel aan een leugentest om te bepalen of ze eerlijk waren of gewoon antwoordden op een sociaal aanvaardbare manier.



De onderzoekers ontdekten dat de meest eerlijke deelnemers ook de ergste vloekers waren: degenen die een groter aantal scheldwoorden noteerden, bleken minder geneigd om te liegen. Lees ook Een cv met impact schrijven: zo doe je het vooral niet

Hart op de tong Dr. David Stillwell, die betrokken was bij het onderzoek, zegt dat de correlatie mogelijk te wijten is aan de beperkingen die opgelegd worden door sociale conventies. "Als je probeert de sociale normen te volgen in plaats van te zeggen wat je denkt, zeg je wat mensen willen horen," zegt hij. "Op die manier ben je niet echt eerlijk."



"Mensen die vloeken zeggen je tenminste wat ze echt denken," aldus Stillwell.

Link met criminaliteit Of die stelling ook door te trekken valt naar extreme oneerlijkheid zoals bedrog en fraude, is niet duidelijk, zegt hij: die link werd niet onderzocht. Maar de bevindingen sluiten wel aan bij onderzoek in de VS dat een verband legt tussen staten waar er veel gevloekt wordt en lage cijfers voor eerlijkheidsgerelateerde criminaliteit. In staten waar er weinig gevloekt wordt, zoals Utah, is er bijvoorbeeld meer fraude, dan in staten als New Jersey, waar vloeken meer gemeengoed is.