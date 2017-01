Handschriften Founding Father Hamilton voor 2,6 miljoen dollar onder hamer

Door: redactie

Een verzameling handgeschreven documenten van de Amerikaanse 'Founding Father' Alexander Hamilton heeft op een veiling net geen 2,6 miljoen dollar (ongeveer 2,4 miljoen euro) opgebracht.

De honderden brieven en manuscripten van de eerste Amerikaanse minister van Financiën uit de geschiedenis wekten de interesse van historici, maar ook van theaterliefhebbers, zo meldt venduhuis Sotheby's.



Musical

De grote interesse voor Hamilton (1757-1804) is mede te danken aan het succes van de gelijknamige Broadwaymusical, die momenteel loopt. Hij trekt grote bezoekersaantallen en kreeg al verscheidene prijzen. In die musical wordt het leven van Hamilton op hiphoptonen verteld.



Veel interesse was er ook voor een document uit 1777 van de hand van (toen nog) generaal George Washington, die in 1789 werd beëdigd als eerste president van de VS. Met dat document benoemde Washington de toen 20 jaar oude Hamilton tot adjudant in de onafhankelijkheidsoorlog tegen de Britten. De nieuwe eigenaar betaalde 213.000 dollar (200.000 euro) voor het papier.