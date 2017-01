"Variant norovirus van dit jaar maakt meer slachtoffers"

Door: redactie

18/01/17

Viroloog Marc Van Ranst. © photo news.

"De variant van het norovirus die dit jaar rondgaat in ons land maakt kennelijk meer slachtoffers dan de variant van de vorige jaren", zegt viroloog Marc Van Ranst. "Dat is vooral vervelend voor die instellingen waar het virus toeslaat."

Na het AZ in Turnhout (provincie Antwerpen) eerder deze week, waar zelfs een patiëntenstop werd afgekondigd, is het virus ook gesignaleerd in het AZ Klina in Brasschaat (Antwerpen) en volgens de kranten van Mediahuis in het verzorgingstehuis Zonnestraal in Lennik (Vlaams-Brabant).



Media-aandacht

"En mogelijk zijn die drie instellingen maar het topje van de ijsberg", zegt Van Ranst. "Want ik kan me voorstellen dat er verzorgingsinstellingen en klinieken zijn waar ze er ook mee te kampen hebben, maar waar men wat opziet tegen de mediagenieke belangstelling die erop volgt. Een belangstelling die zo mogelijk nog vervelender is dan de gevolgen van de ziekte. Al blijf ik zelf in dit soort zaken voorstander van transparantie en hou ik er niet van dat zaken achtergehouden worden."



Mensen krijgen door het norovirus - ook buikgriep genoemd - een ontsteking van de darmen. Een norovirusinfectie is erg besmettelijk. Iemand die een norovirusinfectie heeft, kan anderen besmetten via de handen. Wast iemand bijvoorbeeld de handen niet goed na toiletbezoek, dan kan het virus op de wc-bril of de deurkruk zitten. Hierdoor kan het virus via de handen in de mond terechtkomen.



Niet meteen opnieuw besmet

"Daarom moeten de regels van hygiëne goed in acht genomen worden door het verzorgend personeel", zegt Van Ranst. "Voordeel is wel dat personeel dat de ziekte zelf heeft doorgemaakt, kan ingeschakeld worden voor de verzorging van noropatiënten, omdat je in regel niet meteen weer opnieuw kunt besmet worden." Voorts moeten instellingen er voor zorgen dat de patiëntenstromen van noropatiënten en niet-noropatiënten goed gescheiden blijven. "Voor je het weet, wordt heel een kliniek platgelegd", zegt Van Ranst. Wat in Turnhout deze week werd geïllustreerd.



Normaal wordt maar een deel, zo'n twee derde van de populatie, van een instelling getroffen door het virus, een derde wordt er niet ziek door. De ziekte, met als symptomen braken, diarree, misselijkheid, koorts, hoofdpijn en buikpijn gaat na twee, drie tot hooguit vijf dagen weer over.