Onze geboortetaal vergeten we niet, zelfs als we ze nooit hebben gesproken

Wie op erg jonge leeftijd naar een ander land verhuist en zijn 'moedertaal' vergeet, behoudt daar toch een onderliggende kennis van en is beter in staat om die taal op latere leeftijd opnieuw aan te leren. Zelfs tijdens hun eerste levensmaanden bouwen baby's kennis op over hun geboortetaal, zo blijkt uit onderzoek.

Wetenschappers aan de Hanyang-universiteit in Seoel onderzochten of mensen die kort na hun geboorte geadopteerd werden, zich nog iets van hun geboortetaal herinneren.



Ze onderzochten een groep van 29 Koreaanse volwassenen die als kind geadopteerd werden door Nederlandssprekende gezinnen. Hun resultaten werden vergeleken met 29 Nederlandse volwassenen en 25 Koreaanse volwassenen die opgevoed waren in hun moedertaal. De Nederlands-Koreaanse volwassenen waren geadopteerd als peuter (ouder dan zeventien maanden) of als baby (jonger dan zes maanden) en waren nu ongeveer 30 jaar oud. Lees ook Zebrahaai verrast wetenschappers en krijgt drie jongen na zelfbevruchting

Koreaanse medeklinkers De proefpersonen moesten Koreaanse medeklinkers uitspreken na een korte training. Koreaanse medeklinkers klinken erg verschillend van Nederlandse.



Voor de training presteerden de Nederlandse en Nederlands-Koreaanse groep op hetzelfde niveau, maar na de training deden degenen met Koreaanse roots het opvallend beter. Er was geen verschil tussen kinderen die geadopteerd werden voor ze zes maanden oud waren - en dus voor ze konden spreken - en kinderen die werden geadopteerd waren als ze ouder waren dan zeventien maanden - nadat ze wel hadden leren spreken.