"Geef baby langer peutermelk om schade te voorkomen"

Francine Wildenborg

16/01/17 - 07u50

© thinkstock.

Ouders moeten hun kind dagelijks een flinke beker peutermelk geven om te voorkomen dat er schade aan botten en hersenen ontstaat. Louter koemelk biedt onvoldoende bouwstoffen. Dat stellen Nederlandse kinderartsen in een nieuwe studie.

Volgens het Voedingscentrum kunnen kinderen vanaf 1 jaar gerust van poedervoeding overstappen op gewone koemelk, maar kinderartsen zijn het daar niet mee eens. In een onderzoek onder ruim 300 peuters in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië tonen ze aan dat 12 procent een ijzer- en 23 procent een vitamine D-tekort heeft.



Minstens 150 milliliter peutermelk (verrijkte poedermelk) per dag kan dat grotendeels voorkomen, aldus de artsen. Eten volgens de 'Schijf van Vijf' zou voldoende bouwstoffen moeten opleveren, maar in de praktijk komt daar bij peuters weinig van terecht, zegt kinderarts Frank Brus van het Haagse Juliana Kinderziekenhuis/HagaZiekenhuis die de studie samen uitvoerde met het AMC, VUmc en Erasmus MC.



Schokkend

Brus noemt het 'schokkend' dat een vijfde van de onderzochte peuters een vitamine D-tekort heeft. Met name omdat de gevolgen ernstig worden onderschat. "Te weinig vitamine D in de belangrijkste groeifase van een kind kan leiden tot verstoorde botgroei en een verminderde afweer, waardoor bijvoorbeeld oorontstekingen kunnen ontstaan."



Om te zorgen dat kinderen wél genoeg bouwstoffen binnenkrijgen is verrijkte voeding een oplossing, stellen de kinderartsen. Brus: "Bij de meeste peuters krijg je geen 100 gram groente en 50 gram vlees of vis per dag naar binnen, maar melk drinken ze bijna allemaal dagelijks."