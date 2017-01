Facebook zoekt specialisten voor technologie om onze gedachten te kunnen lezen

Door:

13/01/17 - 11u39 Bron: Business Insider, Mashable Door: Joeri Vlemings 13/01/17 - 11u39 Bron: Business Insider, Mashable

Mark Zuckerberg demonstreert de Oculus VR-bril met touch controller. © Facebook.

Mark Zuckerberg zei in 2015 al dat hij geloofde in de ultieme communicatietechnologie waarbij we onze gedachten zouden kunnen overbrengen op anderen. Vandaag lijkt Facebook specialisten aan te werven om effectief hieraan te werken. Kunnen we straks telepathisch elkaars gedachten lezen met een of ander toestelletje?