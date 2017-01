Eindelijk klaarheid over lot nazi die dood van 130.000 mensen op geweten had

Door: redactie

WOII Eén van 's werelds meest gezochte nazibeulen, de Oostenrijker Aloïs Brunner, heeft decennialang in Syrië geleefd. Hij leerde het regime daar folteren, maar stierf uiteindelijk zelf in een duistere kelder - opgesloten als een beest.

In ongenade

De nazi was op dat moment één van 's werelds meest gezochte oorlogsmisdadigers. In 1961 zou hij al een oog zijn kwijtgespeeld toen de Israëlische geheime dienst hem met een bombrief probeerde te doden. Het Syrische regime heeft altijd ontkend dat het Brunner zelfs maar kende en wat er uiteindelijk van hem is geworden, was lang een mysterie.



Maar het Franse magazine XXI heeft nu drie voormalige leden van de Syrische veiligheidsdiensten gevonden die bevestigen dat Brunner op zijn 89ste overleed in 2001 - een jaar na het aantreden van Bashar Al-Assad. Hij zou in de jaren negentig in ongenade zijn gevallen en het laatste jaar van zijn leven in een kelder hebben gezeten waar hij zich nauwelijks kon wassen en amper eten kreeg. «Behalve een soldatenrantsoen, dat niet te vreten was, mocht hij iedere dag kiezen tussen een ei of een aardappel», aldus één van de getuigen. (GVV)