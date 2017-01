Eindelijk klaarheid over lot nazi die dood van 130.000 mensen op geweten had

bewerkt door: redactie

WOII De nazi-oorlogsmisdadiger Alois Brunner, die verantwoordelijk zou zijn voor de dood van zowat 130.000 joden in de Tweede Wereldoorlog, is in december 2001 op 89-jarige leeftijd in een gevangenis in Damascus overleden. Dat blijkt uit een onderzoek dat vandaag gepubliceerd is in het Franse magazine XXI.

De Oostenrijker Brunner was de assistent van Adolf Eichmann, de 'uitvinder van de Endlösung' (de massale vernietiging van de joden). Brunner wordt door het Simon Wiesenthalcentrum persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor de deportatie en de dood van zeker 128.500 joden uit Griekenland, de Balkan, Oostenrijk en Frankrijk.

Aan het eind van de oorlog was hij kampcommandant van het Franse doorgangskamp Drancy bij Parijs. Maar op 17 augustus 1944, een week voor de bevrijding van Parijs, nam hij de benen richting Slovakije, waarna hij spoorloos verdween. De Franse geheime dienst vond in de jaren vijftig wel een nieuw spoor in Syrië, waar hij werkte voor rekening van de Syrische geheime dienst. De voormalige SS-Hauptsturmführer leefde er onder de naam Georg Fischer.