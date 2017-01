Appendix blijkt toch belangrijker dan gedacht

Jill Casters

10/01/17 - 21u58 Bron: AAAS

Het wormvormige uiteinde van de blindedarm, de appendix, wordt doorgaans als overbodig beschouwd. © Thinkstock.

De appendix, het wormvormige uiteinde van de blindedarm, wordt doorgaans als overbodig beschouwd. Bij een ontsteking (appendicitis) wordt het orgaan meestal operatief verwijderd - het zou ons immers meer risico dan nut opleveren. Maar een nieuwe studie stelt dat de appendix wel eens belangrijker zou kunnen zijn dan gedacht.

Volgens professor Heather F. Smith van de Midwestern University in Arizona zou de appendix dienen als een opslagplaats voor goede darmbacteriën. Dat zijn bacteriën die de spijsvertering bevorderen en de balans in de darmen in evenwicht houden door slechte bacteriën te weren.



Haar onderzoeksteam verzamelde gegevens over 533 zoogdiersoorten die net als de mens een appendix hebben. Die data verwerkten de onderzoekers tot een genetische stamboom om na te gaan hoe de appendix zich doorheen de evolutie ontwikkeld heeft en waarom sommige diersoorten wel een appendix hebben en andere niet.