Planetoïde passeert aarde amper twee dagen na ontdekking

Amper twee dagen nadat wetenschappers een naderende planetoïde opmerkten, is de vliegende rots de Aarde gepasseerd aan een snelheid van 16 kilometer per seconde.

De planetoïde, die de naam 2017 AG13 kreeg, vloog op een afstand van ongeveer 190.000 kilometer voorbij onze planeet: dat is ongeveer halfweg de afstand tussen de aarde en de maan.



2017 AG13 werd zaterdag ontdekt door Catalina Sky Survey, dat gebaseerd is in de universiteit van Arizona. De rots is naar schatting tussen 11 en 34 meter groot, zeggen wetenschappers van het Minor Planet Center in Cambridge, Massachusetts.



Ter vergelijking: de planetoïde die in februari 2013 ontplofte boven de Russische stad Chelyabinsk en daarbij meer dan 1000 mensen verwondde, had een diameter van ongeveer 20 meter.

Miljoenen planetoïden in buurt van Aarde De passage van een planetoïde die pas zo laat wordt opgemerkt, is niet uniek. Per dag worden ongeveer vijf nieuwe planetoïden ontdekt.



Miljoenen planetoïden zweven door de ruimte in nabijheid van de Aarde. Ze verschillen onderling in omvang, helderheid en de baan die ze afleggen, waardoor ze vaak moeilijk te identificeren en traceren zijn. De planetoïden kunnen variëren van enkele meters tot verschillende kilometers in doorsnede. Sommigen bestaan uit ijs, anderen uit gesteente of zelfs puur metaal.