NASA-telescoop onthult twee gigantische zwarte gaten in nabijgelegen sterrenstelsels

Een ster nabij een zwart gat dat ongeveer 100 miljoen keer groter is dan onze zon. (Illustratie) © afp.

Zwarte gaten zijn erg moeilijk op te sporen: ze absorberen niet alleen licht, maar hun bestaan wordt vaak verdoezeld door stof en gassen, waardoor het voor wetenschappers moeilijk is om hun omvang in te schatten. Maar nu is een NASA-telescoop erin geslaagd om door de obstakels heen te kijken. De NuSTAR ontdekte twee gigantische zwarte gaten.

"Deze zwarte gaten bevinden zich dicht bij de Melkweg, maar tot nu toe bleven ze verborgen voor ons. Ze zijn zoals monsters die onder je bed liggen te bonken." Ady Annuar, Durham University NASA's ruimtetelescoop NuSTAR ziet geen zichtbaar licht, maar wel röntgenstralen, waardoor de telescoop door het stof heen kan kijken. Twee teams van wetenschappers gebruikten de NuSTAR om de sterrenstelsels IC 3639 en NGC 1448 te bestuderen. IC 3639 ligt op ongeveer 170 miljoen lichtjaren, terwijl NGC 1448, in kosmische termen, relatief dichtbij ligt: op ongeveer 38 miljoen lichtjaren.



Daarbij ontdekten ze twee bijzonder heldere gigantische zwarte gaten - met een massa die miljoenen keren groter is dan die van onze zon.



De ontdekking van deze zwarte gaten is niet nieuw, maar de omvang ervan wel. Aangezien gassen verhinderden dat de zwarte gaten volledig konden waargenomen worden, konden wetenschappers tot nu toe niet inschatten hoe groot ze precies waren. Lees ook Deze unieke foto toont hoe de aarde en de maan eruitzien vanop Mars

Monsters onder je bed "Deze zwarte gaten bevinden zich dicht bij de Melkweg, maar tot nu toe bleven ze verborgen voor ons. Ze zijn zoals monsters die onder je bed liggen te bonken", zegt Ady Annuar, een student van de Durham University in het Verenigd Koninkrijk, die de resultaten voorstelde op de American Astronomical Society conventie in Grapevine, Texas.



De zwarte gaten zijn "actieve sterrenstelsels": sterrenstelsels die zeer veel energie vrijgeven en erg helder zijn door de opwarming van deeltjes rondom het zwarte gat.



"Net zoals we de zon niet kunnen zien op een bewolkte dag, kunnen we niet direct zien hoe helder deze actieve sterrenstelsels echt zijn omwille van al het gas en stof nabij de kern," aldus Peter Boorman, een student van de universiteit van Southampton die de studie van IC 3639 leidde.