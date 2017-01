Studie rekent uit hoe lang mensheid zombie-Apocalyps zou overleven (en het is vrij deprimerend)

Koen Van De Sype

10/01/17 - 18u18 Bron: Science Alert

© ap.

Fysicastudenten van de universiteit van Leicester hebben berekend hoe lang het zou duren vooraleer de mensheid uitgeroeid zou zijn mocht er een besmettelijke ziekte uitbreken die van iedereen zombies zou maken, zeg maar 'The Walking Dead' in het echt. En het resultaat was niet echt bemoedigend.

Om die voorspelling te maken, moesten de studenten eerst de parameters bepalen van de infectie. Ze gingen ervan uit dat een zombie elke dag wel één persoon zou kunnen vinden, met een kans van 90 procent dat hij die zou besmetten. Daarop pasten ze een epidemiologisch model toe - het SIR-model -om in kaart te brengen hoe de infectie zich zou verspreiden. Het team hield daarbij geen rekening met normale overlijdens en geboortes, aangezien de epidemie in drie maanden zo hevig huis zou houden dat die niet relevant meer waren.



Baby's

Toch is er ook goed nieuws. Want een tweede studie toonde aan dat er ook een positievere afloop mogelijk is. Waarbij de overgebleven mensen steeds meer zombies zouden doden, beter zouden worden in het overleven én meer en meer baby's zouden maken. Waardoor onze resterende populatie na ongeveer 1.000 dagen (2,7 jaar) alle zombies zou kunnen uitroeien. En waardoor de mensheid na 25 jaar extra weer langzaam recht zou krabbelen na de Apocalyps.