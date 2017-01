Britse journaliste (105) die als eerste berichtte over uitbraak WOII overleden

Door: redactie

10/01/17 - 17u26 Bron: BBC, The Telegraph

Clare Hollingworth bij de viering van haar 105de verjaardag in Hongkong op 10 oktober 2016. © reuters.

Clare Hollingworth kwam in augustus 1939 voor de Britse krant The Daily Telegraph met 'de primeur van de eeuw' op de proppen: ze had gezien hoe het Duitse leger zich aan de grens met Polen in paraatheid bracht voor de start van de Tweede Wereldoorlog. De journaliste is vandaag in Hongkong overleden. Ze werd 105 jaar oud.

Primeur van de eeuw © Hollingworth Family. In augustus 1939 bracht Hollingworth de grootste primeur uit haar carrière: ze was toen een 27-jarige reporter voor de Daily Telegraph en was nog geen week in dienst van de krant.



Hollingworth vertoefde in Polen om er de mensen te helpen die op de vlucht waren voor het Duitse regime, toen ze in dienst werd genomen door de krant om er te berichten over de toenemende spanningen in Europa. Aangezien de grens met Duitsland gesloten was en enkel diplomatieke voortuigen doorliet, leende ze de wagen van een medewerker van het Britse consulaat om naar Duitsland te rijden en te kijken wat er daar gebeurde. Aan de grens zag ze tanks, gepantserde voertuigen en artillerie.



In haar autobiografie schreef Hollingworth dat ze juten schermen langs de kant van de weg zag: "geplaatst om de militaire voertuigen te verbergen, maar ze waaiden om door de wind en ik zag de oorlogsstationering. Ik vermoedde dat het Duitse bewind zich opmaakte voor een aanval op het noorden van Katowice en zijn versterkte omgeving en dit bleek in feite precies hoe ze hun invasie in het zuiden lanceerden".



Hollingworths verhaal werd op dinsdag 29 augustus 1939 gepubliceerd op de voorpagina van The Daily Telegraphy onder de kop: "1000 tanks verzameld aan Poolse grens. Tien divisies staan klaar voor snelle aanval". "Het Duitse militaire apparaat is nu klaar voor onmiddellijke actie", schreef ze verder.



"Ik was niet bang," vertelde ze in 2014 in een interview met de Telegraph vanuit haar bescheiden appartementje in Hongkong. "Ik bracht dit nieuws toen ik heel erg jong was. Ik ging naar daar om te zorgen voor de vluchtelingen, de blinden, de doven en de minderbegaafden. Terwijl ik daar was, begon de oorlog plots".