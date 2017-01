Nieuwe theorie: "Maan is samengesteld uit veel kleine maantjes"

Door: redactie

De maan, die je overmorgen weer in al haar glorie kan aanschouwen, zou wel eens samengesteld kunnen zijn uit een heleboel kleine maantjes die ooit allemaal rond de Aarde cirkelden. De maan zoals we die kennen zou het resultaat zijn van een reeks kosmische botsingen. Die zorgden voor veel maantjes die samensmolten tot de maan die we elke avond zien.