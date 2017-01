Aurelien (20) onthoudt alles wat hij ooit zag of deed. En daar kan hij niets aan doen

Koen Van De Sype

video Weet jij nog wat je deed op - laat ons zeggen - 17 juni 2008? De Britse student Aurelien (20) uit Cardiff in Wales herinnert het zich als de dag van gisteren. Hij is één van het handjevol mensen dat de wetenschap verbaast door zich bijna alles te herinneren van wat hij ooit meemaakte. Hem hindert het niet, maar dat kan niet gezegd worden van al zijn lotgenoten. "Als je met een camera in mijn hoofd zou kunnen kijken, dan zou je er gillend vandoor gaan", aldus de Amerikaanse Jill Price (64).

"17 juni 2008 was een dinsdag, de eerste dag na mijn examens en mijn kamer was een echte puinhoop", vertelt Aurelien. "Ik heb opgeruimd en 's avonds zijn we curry gaan eten. Het was een mooie, zonnige dag en er was een rel over vloeken op live tv."



"Sommige mensen hebben al moeite om zich te herinneren wat ze in een bepaald jaar deden", gaat hij verder. "Maar ik herinner me elke dag. Alsof er een kalender in mijn hoofd zit waar ik alles op bijhoudt en die ik gewoon kan raadplegen. Het gaat automatisch. Ik gebruik er geen techniek voor." Lees ook Gaatje in tand? Geen vullingen meer maar Alzheimer-medicijn dat tandgroei bevordert

Aurelien toen hij vier was. © Barcroft. Zijn ouders merkten al snel dat hij een goed geheugen had toen hij nog een kind was. "Als we herinneringen ophaalden, kon hij extreem gedetailleerd vertellen wat we op een bepaalde dag gedaan hadden", vertelt zijn moeder. "Ik begon daarop schriftjes bij te houden zodat ik kon checken of het wel echt waar was wat hij vertelde. Het bleek effectief te kloppen."



'Geheugenman' Dominic O'Brien - die acht keer wereldkampioen geheugenoefeningen werd en onder meer de volgorde van een dek kaarten in een minuut kan memoriseren - testte de jongen ook om te zien of hij geen techniek of geheugensteuntjes gebruikte, maar kwam al snel tot een conclusie. "Hij weet het echt nog allemaal", zegt hij. "Het is alsof hij mentale foto's heeft van alles wat hij al meemaakte." Aurelien bij Dominic O'Brien. © Barcroft.

Om te weten wat er zich precies in zijn hoofd afspeelde, ging Aurelien bij professor en geheugenexpert Giuliana Mazzoni van de universiteit van het Britse Hull. Ook zij was eerst sceptisch. "Ik dacht altijd dat zoiets niet mogelijk was, want een normaal geheugen werkt zo niet", vertelt ze. "Maar ik testte hem en het bleek te kloppen wat hij zei. Toen we wisten dat het écht was, wilde ik graag het 'hoe' en het 'waarom' achterhalen. En daarvoor wilde ik een experiment doen dat nog nooit eerder was gedaan." Professor Giuliana Mazzoni (rechts) tijdens het experiment. © Barcroft.

Mazzoni voerde een hersenscan uit terwijl ze hem over data in het verleden ondervroeg. "Hij bleek veel visuele gebieden in zijn hersenen te gebruiken", vertelt ze. "Delen van de hersenen die andere mensen niet bezigen. En op die manier kan hij zich waarschijnlijk zo veel herinneren. Om te weten wat er exáct gebeurt, moeten we wel nog heel veel onderzoek doen. Ik vraag me onder meer af of het mogelijk zou zijn om iederéén te trainen dat ze dit kunnen. Door nieuwe delen van de hersenen te gebruiken."



Aurelien ondervindt weinig last van zijn bijzondere eigenschap, maar dat is niet voor iedereen met een sterk autobiografisch geheugen het geval. Administratief bediende Jill Price uit het Amerikaanse Los Angeles was de eerste persoon ter wereld die in de aandacht kwam met haar ongelofelijke geheugen. Ze herinnert zich haarscherp wat er de afgelopen 40 jaar allemaal gebeurde. En dat heeft een zware impact op haar. "Het maakt me gek", zucht ze. "Ik denk dat alleen een lobotomie me zou kunnen redden." Jill Price. © Barcroft.

"Alles is verbonden met elkaar", gaat ze verder. "Ik weet perfect welke keuze ik wanneer maakte en wat de gevolgen daarvan waren. En ik vraag me soms af wat er gebeurd zou zijn mocht ik iets anders hebben beslist op dat moment. En dat blijft maar door mijn hoofd malen, wat emotioneel erg zwaar is. Ik heb al verscheidene keren met een depressie af te rekenen gehad."



Sinds december 1976 houdt ze een agenda bij, waarin ze alles neerschrijft. "Niet om het me beter te herinneren", vertelt ze. "Ik lees er nooit in. Maar als een manier om het van me af te schrijven, zodat ik niet gek wordt. Het beheerst echt mij leven. En het kan een foltering zijn. Dingen die al erg lang geleden zijn, kunnen me nog altijd enorm van streek maken alsof ze gisteren pas gebeurden." Jill met professor James Mc Gaugh op een archiefbeeld. © Barcroft.

Ze ging te rade bij professor James Mc Gaugh van de universiteit van Californië in Irvine, in de hoop dat hij haar kon helpen. De man volgt haar al sinds 5 juni 2000. "Ik testte haar uitvoerig, aan de hand van een eigen agenda die mijn assistente al 37 jaar voor me bijhoudt en encyclopedieën. Ze is ongelofelijk accuraat. We weten bijna niets over waarom we dingen vergeten en dit is ook een uitgelezen kans om dat te bestuderen. Het onderzoek staat nog in zijn prilste kinderschoenen."