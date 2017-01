Uniek: er komt een nieuwe ster bij aan de hemel, maar ze bestaat wel al 1.800 jaar

Door:

7/01/17 - 21u09 Bron: Business Insider; The Telegraph; National Geographic Door: Arno Van Hauwermeiren 7/01/17 - 21u09 Bron: Business Insider; The Telegraph; National Geographic

© thinkstock.

In de derde eeuw was het hommeles op het Europese vasteland: talrijke oorlogen deden het Romeinse rijk langzaam maar zeker afbrokkelen. Maar niet alleen op aarde stond die periode in het teken van onrust, ook in de ruimte heerste er chaos. Twee sterren botsten met elkaar en veroorzaakten zo een gigantische explosie. Het resultaat daarvan kunnen we binnenkort bewonderen, bijna twee millennia later.

Het licht dat 1.800 jaar geleden ontstond bij een monumentale ontploffing tussen twee sterren komt in 2022 eindelijk aan op aarde. Dat betekent dat er een mooie ster bijkomt aan het firmament. De verwelkoming van een nieuwe ster is een uiterst uitzonderlijke gebeurtenis die je echt niet wil missen.



Voor ze met elkaar in botsing kwamen, waren de twee sterren te zwak om ze vanop aarde met het blote oog te kunnen waarnemen. Het licht dat ontstond na de botsing is 10.000 keer helderder en dus wel perfect waarneembaar. De nieuwe ster zou misschien zelfs even helder zijn als de Poolster.



We hebben er 1.800 jaar op moeten wachten, maar straks komt het licht van de nieuwe ster op aarde aan. Maar na ongeveer zes maanden moeten we er helaas weer afscheid van nemen. Lees ook Amerikanen bezig met plan om aarde te beschermen tegen inslag meteoriet

"Als een verwoestende asteroïde op de aarde afstevent, maken we geen schijn van kans"