Buitenaards bliepje blijkt afkomstig van extreem ver dwergstelsel

Door: Tom Tates

6/01/17 - 18u09 Bron: AD.nl

De locatie van FRB1212202. © Cornell University/Nature.

Wetenschappers hebben na intensief onderzoek eindelijk de herkomst achterhaald van een mysterieus radiosignaal uit de ruimte dat tien jaar geleden voor de eerste keer werd opgevangen. Het buitenaardse bliepje blijkt, zo heeft een team internationale experts vastgesteld, afkomstig van een dwergsterrenstelsel dat 3 miljard lichtjaren van de aarde is verwijderd. Een ruimtesonde naar die locatie sturen is vooralsnog onmogelijk, omdat één lichtjaar al 9,5 biljoen kilometer (9.500.000.000.000) is.

Sterrenkundigen ging er in eerste instantie van uit dat het ultrakorte radiosignaaltje - het duurt maar drieduizendste van een seconde - uit de Melkweg afkomstig was waar ook de aarde deel van uitmaakt. En anders een sterrenstelsel vlak daarnaast. Wetenschappers die zijn verbonden aan de vooraanstaande Cornell-universiteit in Amerika hebben recent vastgesteld dat het bliepje met de werknaam FRB121102 het resultaat is van energie die moet zijn vrijgekomen in het dwergsterrenstelsel dat 99 procent kleiner is dan de Melkweg.



FRB121102 werd ontdekt in 2007 met een extreem geavanceerde radiotelescoop: een soort schotelantenne die zelfs de allerkleinste signalen uit het heelal kan opvangen. Momenteel zijn 18 van die FRB's die worden onderzocht, maar die zijn volgens de experts allemaal waargenomen met niet-officiële en vrij onnauwkeurige telescopen. "Radiosignaal FRB121102 kon echter wel worden herleid", aldus de wetenschappers die hun ontdekking hebben gepubliceerd in het vakblad Nature.



Volgens de astronomen was het niet eenvoudig om het petieterig bliepje te traceren. Het wordt namelijk maar sporadisch 'uitgezonden', waardoor ernaar zoeken zeer lastig is. "We wisten de globale plek en zijn daar vervolgens minstens 50 uur lang gaan peilen in de hoop dat we het weer zouden horen. Dat het lukte is puur geluk. Het was immers zoeken naar een de allerkleinste speld is de allergrootste hooiberg."