Amerikanen bezig met plan om aarde te beschermen tegen inslag meteoriet

Koen Van De Sype

6/01/17 - 13u59 Bron: whitehouse.gov, spacepolicyonline.com

© thinkstock.

Het Witte Huis heeft een plan in de steigers gezet om onze aarde voor te bereiden op een eventuele inslag van een meteoriet. Het heeft daarover deze week een rapport gepubliceerd. Daaraan werkten verscheidene organisaties mee, onder meer de NASA en het Amerikaanse ministerie van Defensie.

De meteoriet die in 2013 ontplofte boven Chelyabinsk in Rusland en waarbij naar schatting 400 mensen gewond raakten, deed de VS een versnelling hoger schakelen. In Rusland was in 1908 ook al eens een meteoriet ontploft net boven de grond in Tunguska, Siberië en daarbij was meer dan 2.000 vierkante kilometer bos verwoest. Hoewel een inslag beschouwd wordt als weinig waarschijnlijk, maar met een potentieel gigantische impact, werd er werk gemaakt van een uitgebreide strategie die de VS en bij uitbreiding de hele aarde moet beschermen mocht het ooit zo ver komen.



Doorsnede

Er was overigens al nuttig werk geleverd. In 1990 vroeg het Amerikaanse congres de NASA al om alle potentieel gevaarlijke asteroïden in kaart te brengen. Daaronder werden alle objecten gezien met een doorsnede van groter dan 140 meter. En president Obama startte ook al een programma om astronauten naar een asteroïde te brengen in een oefening om die van koers te doen wijzigen.