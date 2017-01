"Kans op dementie groter nabij drukke verkeersader"

JC

Mensen die aan een drukke weg wonen, hebben een grotere kans op dementie. Dat stelt een nieuwe Canadese studie die verscheen in The Lancet. Bij liefst elf procent van de patiënten die binnen 50 meter van een grote verkeersader wonen, zou de ziekte te wijten kunnen zijn aan luchtvervuiling of luid verkeer, aldus de studie.

De onderzoekers volgden gedurende elf jaar bijna 2 miljoen mensen in de Canadese provincie Ontario. In die periode werden 243.611 gevallen van dementie vastgesteld. Het risico bleek het grootst bij de mensen die in de nabijheid van hoofdwegen leefden.



In vergelijking met de mensen die minstens 300 meter van een verkeersader woonden, was het risico zeven procent groter binnen de 50 meter, vier procent groter binnen 50 tot 100 meter en 2 procent groter binnen 101 tot 200 meter.



Rekening houdend met andere risicofactoren als armoede, obesitas, rookgedrag en opleidingsniveau stellen de onderzoekers dat zeven tot elf procent van de dementiegevallen veroorzaakt zou kunnen zijn door het drukke verkeer.



Causaal verband?

Meer onderzoek is nodig om na te gaan of er effectief een oorzakelijk verband bestaat, en of dat dan te maken heeft met het lawaai dat een drukke straat met zich meebrengt of met de luchtvervuiling. Volgens de auteurs van de studie kan zelfs een bescheiden effect belangrijke gevolgen hebben. "Door de bevolkingsstijging en verstedelijking wonen vele mensen in de nabijheid van zwaar verkeer. Het kleinste effect kan dus een grote last voor de openbare gezondheid betekenen."



Dementie-experts benadrukken dat de studie enkel keek naar de woonplaatsen van dementiepatiënten en dat dat niet betekent dat druk verkeer ook daadwerkelijk dementie veroorzaakt. "Al is het aannemelijk dat luchtvervuiling kan bijdragen aan hersenprocessen die op termijn het risico op dementie kunnen vergroten", zegt professor Tom Dening van het Centre for Dementia aan de universiteit van Nottingham aan de BBC.



In ieder geval vormt luchtvervuiling een zware bedreiging voor de gezondheid. Het vergroot de kans op hartziekten, beroertes, longkanker en ademhalingsziekten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven elk jaar 3 miljoen mensen door luchtvervuiling.