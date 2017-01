Dinosaurussen hadden maanden nodig om uit het ei te komen. En dat zou hen wel eens fataal geworden kunnen zijn

Koen Van De Sype

Er is een ontdekking gedaan over de voortplanting van dinosauriërs die een heel ander licht zou kunnen werpen op hoe ze zijn uitgestorven. Een wetenschapper van de Florida State University onderzocht hoe lang dino's deden over het uitbroeden van hun eieren en kwam tot de conclusie dat het tot zes maanden kon aanslepen. En dat zou wel eens een belangrijk nadeel geweest kunnen zijn toen een meteoriet 66 miljoen jaar geleden insloeg op de aarde en drie kwart van alle leven uitwiste.

Gregory Erickson. © FSU. Paleobioloog Gregory Erickson bracht verslag uit van de ontdekking in het wetenschappelijke tijdschrift 'Proceedings of the National Academy of Sciences'. Samen met zijn team onderzocht hij gefossiliseerde nesten van dinosauriërs: eentje met twaalf eieren van een 'protoceratops andrewsi' uit Mongolië - een verwant van de triceratops - en eentje met één ei van een 'hypacrosaurus stebingeri' uit Canada. Allebei waren ze van ruwweg 10 miljoen jaar voor de asteroïde insloeg. Lees ook Pluizige staart van dino ontdekt in 100 miljoen jaar oude ambersteen

Om te weten te komen hoe lang het duurde voor de eieren uitkwamen, bestudeerde het team de tanden van de embryo's. Die begonnen te groeien ongeveer halfweg het uitbroeden. Net als bij mensen en reptielen waren ze opgebouwd uit tandbeen, een vloeistof die elke dag, laagje per laagje gevormd wordt en mineraliseert tot een harde laag. "Om te weten te komen hoe lang een embryo nodig had om te ontwikkelen, moesten we de laagjes tellen. Net als de ringen bij een boom", aldus Erickson.



Wat bleek? De protoceratops had drie maanden nodig voor het uitbroeden en de hypacrosaurus zelfs zes. De eieren van die laatste waren wel groter. Ter vergelijking: vogels doen het op een fractie van die tijd. Bij kippen duurt het bijvoorbeeld drie weken, bij kanaries dertien dagen. Zelfs de keizerpinguïn - die er uitzonderlijk lang over doet - heeft de klus geklaard in maximaal twee maanden.