Meer dan 600 Belgische vrouwen namen tijdens zwangerschap geneesmiddel dat tot handicap bij kind leidt

3/01/17

Vier families hebben zich vandaag in Brussel burgerlijke partij gesteld, omdat hun kinderen autistisch of gehandicapt zijn, nadat de moeders tijdens hun zwangerschap een geneesmiddel in hadden genomen met valproaat. Die actieve stof komt onder meer voor in sommige medicijnen tegen epilepsie. Volgens de Belgische Vereniging van Slachtoffers van Valproaat Syndroom (BVSVS) overwegen nog een vijftiental andere gezinnen zich aan te sluiten in de zaak. Volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben tussen 600 en 700 vrouwen met epilepsie dit geneesmiddel ingenomen hebben tijdens hun zwangerschap tussen 2010 en 2014.

"Het is al sinds de jaren tachtig geweten dat valproaat schadelijke gevolgen kan hebben voor zwangere vrouwen, maar toch is er nooit iets van gezegd." Vincent Lurquin, advocaat Hoewel het risico gekend is sinds de jaren 80, worden Depakine en andere geneesmiddelen met valproaat nog steeds voorgeschreven. Volgens de analyse van de Onafhankelijke Ziekenfondsen nemen 12.500 vruchtbare vrouwen en tienermeisjes dit geneesmiddel.



Verantwoordelijkheid

Met de klacht willen de families vooral dat de verantwoordelijkheid voor gebrekkige informatie rond de stof wordt toegewezen. "Het is al sinds de jaren tachtig geweten dat valproaat schadelijke gevolgen kan hebben voor zwangere vrouwen, maar toch is er nooit iets van gezegd", zegt hun advocaat Vincent Lurquin, die spreekt van een "grote onrechtvaardigheid".



Maandag was al in pers verschenen dat de families een klacht zouden indienen tegen onbekenden. "Wegens de media-aandacht hebben gisteren en vandaag al een vijftiental families contact met ons opgenomen. Zij tonen ook interesse om zich burgerlijke partij te stellen in deze zaak", zegt Nathalie Raemdonck, voorzitster van de BVSVS.



Vlaamse en Waalse gezinnen

Onder die families zijn ook vijf Vlaamse gezinnen. "Vanaf onze oprichting zijn we al een tweetalige vereniging, maar tot nu toe was het moeilijk om ons verhaal ook in Vlaanderen bekend te maken", zegt Raemdonck. "Dat deze affaire nu ook daar bekendraakt en gezinnen met ons contact opnemen, is dus een goede zaak."