Ouders dienen klacht in omdat geneesmiddel kinderen gehandicapt maakte

2/01/17

Vier gezinnen dienen morgen een klacht in bij het gerecht omdat hun kinderen autistisch of gehandicapt zijn nadat de moeders tijdens hun zwangerschap een geneesmiddel tegen epilepsie innamen met de valproaat-molecule. De kinderen lijden allemaal aan neurologische stoornissen en de ouders kwamen pas vijf jaar geleden te weten wat daar de oorzaak van was. Dat schrijven de kranten van Mediahuis en van Sudpresse vandaag.