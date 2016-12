"Hier worden specialisten zelfs niet lekker": op bezoek in het hersenmuseum in Lima

Koen Van De Sype

28/12/16 - 10u06 Bron: Daily Mail, AFP

© afp.

Het Santo Toribio de Mogrovejo Hospital in het Zuid-Amerikaanse Lima herbergt een wel erg lugubere attractie. Al meer dan 300 jaar worden er hersenen van mensen verzameld. Intussen telt de collectie al bijna 3.000 stuks. En ook het grote publiek kan die bekijken. "We tellen elk jaar 20.000 bezoekers, maar het is alleen voor mensen met een sterke maag", klinkt het waarschuwend.

© afp. Het ziekenhuis in Peru is het enige in Latijns-Amerika en een van de weinige in de wereld met een collectie hersenen die open is voor iederéén. Het gaat zowel om gezonde als om zieke breinen en die moeten ons een beeld geven van een van de meest complexe organen van het menselijke lichaam en wat er zich in ons hoofd allemaal afspeelt.



Schedel

De verzameling telt intussen 2.912 specimens en bezoekers mogen niet alleen kijken: aan de ingang worden ze ook aangemoedigd om een schedel aan te raken. Zo krijg je een idee van de structuur ervan en kan je proberen je in te beelden hoe die bijna twee vierkante meter hersenen beschermt. Lees ook Fitnesser (23) ziet kanker haar lichaam verwoesten. En toont alles op Instagram

Nicola (38) kreeg een beroerte twee dagen voor haar bevalling. "Maar het werd mooiste kerst ooit"

Zes jaar geleden kreeg Laura nog een half jaar te leven. Ze is er nog altijd en heeft zelfs een dochter © afp.

© afp. "Onze collectie is vooral bijzonder waardevol voor studenten", aldus neuropatholoog Diana Rivas. "Zij kunnen hier zien hoe een gezond brein eruit ziet en een ziek brein. En ze vergelijken. Een brein weegt gemiddeld tussen de 1,2 en 2,4 kilogram. En er is een verschil tussen een mannelijk en een vrouwelijk stel hersenen. Die van vrouwen zijn iets meer ontwikkeld, vooral op het vlak van taal."



Bang

Wie graag een kijkje gaat nemen is wel gewaarschuwd. Want zelfs de gespecialiseerde studenten moeten vaak slikken als ze de collectiestukken aanschouwen. "Ongeveer vijf procent van de studenten is er bang van. Sommigen vallen flauw, anderen geven over", aldus nog Rivas. © afp. © afp.