Hoe het komt dat je winden stinken en wat je eraan kan doen

Bewerkt door: LB

28/12/16 - 09u35 Bron: Metro.co.uk

Bepaalde voedingsmiddelen kan je beter vermijden als je niet wil dat je winden de kroeg doen leeglopen. © thinkstock.

Wie last heeft van stinkende winden, en dat zijn vooral de omstanders maar we hebben het over hij/zij die broekhoest heeft waar geen siroop tegen opgewassen is, heeft twee opties. Lekker in je eentje binnenshuis zitten ruften of ervoor zorgen dat je winden minder kwalijk gaan ruiken.

Dat laatste kan je doen door op je eten te letten. Het klinkt vanzelfsprekend, maar je moet natuurlijk weten wat je moet eten en wat je beter links laat liggen. Wetenschappers zijn erachter gekomen welke voedingsmiddelen voor de meest doordringende stank zorgen. Dat deden ze door uitwerpselen te vermengen met verschillende voedselcomponenten en zo te onderzoeken welke voedingsmiddelen toch zo verdomd stinken ze door het lichaam worden verwerkt.