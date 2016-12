Zo worden gummibeertjes gemaakt: 'Over Eten'-filmpje gaat opnieuw viraal

Door: redactie

27/12/16 - 22u57

Wil je weten hoe die lekkere gummibeertjes die je daarnet misschien naar binnen speelde, worden gemaakt? Dan waarschuwen we je graag voor dit 'onsmakelijke' filmpje. De video, enkele maanden geleden nog te zien in het Eén-programma 'Over Eten' - gepresenteerd door Danira Boukhriss en Kobe Ilsen -, werd vandaag opnieuw door de internationale media opgepikt. Zo verscheen het onder meer op de Amerikaanse nieuwswebsite 'Huffington Post.' In totaal werd het filmpje, waarin het productieproces van het gelatinesnoepje uit de doeken wordt gedaan, zo al door meer dan 11 miljoen mensen bekeken. Het was daarnaast al ontelbaar veel keer voer voor discussie, onder meer nadat talrijke dierenorganisaties zoals PETA het op sociale media plaatsten. Want, misschien verwonderlijk: de gelatine waarmee het snoepje wordt gemaakt, bestaat uit... jawel, varkenshuid.