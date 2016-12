Vlaming ervaart moord en terrorisme als zwaarste misdrijven

bewerkt door: redactie

onderzoek Vlamingen bestempelen moord en terrorisme als de ernstigste misdrijven, gevolgd door aanranding, slagen en verwondingen en inbraak. Dat blijkt uit onderzoek door An Adriaenssen en Letizia Paoli van het het Departement Criminologie aan de KU Leuven. Aan het onderzoek nam een representatief staal van 1.278 volwassenen deel. De resultaten staan in het criminologenvakblad Panopticon.

Op een schaal van 1 tot 9 kregen alle misdrijven een 'ernstscore' tussen 7.36 (cannabishandel en -productie) en 8.98 (moord). Misdrijven tegen personen werden als significant ernstiger gepercipieerd dan misdrijven tegen eigendommen. Wat de georganiseerde en bedrijfscriminaliteit betreft, kreeg terrorisme (8.82) een hoge score, maar eindigen bedrijfsfraude (7.59), cocaïnehandel en cannabishandel en -productie (7.36) in de buurt van vandalisme (7.71).

Analyse

In hun analyse van de resultaten wijzen de onderzoekers op het feit dat de gemiddelde ernstscores voor alle misdrijven zeer hoog liggen , wat afwijkt van eerdere onderzoeken waar feiten als inbraak veel lagere scores kregen. Dit resultaat wijkt ook af van het actuele bestraffingsbeleid dat bijvoorbeeld misdrijven als cocaïnehandel veel zwaarder bestraft dan diefstal.



Opvallend is ook dat er een relatieve consensus bestaat in ernstpercepties tussen mannen en vrouwen, lager en hoger opgeleiden, ouderen en jongeren en slachtoffers en niet-slachtoffers van deze misdrijven. Hoe hoger de sociaaleconomische status, des te minder ernstig men misdrijven ervaart.