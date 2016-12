Twitteraars de kluts kwijt door raadselachtig ei zonder dooier

Tom Tates

Op sociale media wordt momenteel massaal een foto gedeeld van een volgens velen onverklaarbaar natuurverschijnsel: een dooierloos ei. Een Japanse vrouw ontdekte het eigeelloze ei toen ze een paar hardgekookte eieren pelde en doormidden sneed. Ze zette een foto van haar opmerkelijke vondst op Twitter waarna het zogenoemde 'windei' de wereld verovert en zelfs met tienduizenden retweets viraal gaat.

Menigeen wringt zich al een paar dagen in de vreemdste bochten om het voor de volle honderd procent spierwitte ei - dat in het Engels 'fartegg' (scheetei) wordt genoemd - te verklaren.



Mét schaal

Officieel is het namelijk onmogelijk dat een windei, ofwel een ei zonder dooier, een calciumschaal heeft. Ze komen sporadisch voor, maar hebben dan alleen een vliesje om het eiwit en in geen geval een hard kalkomhulsel. Het Japanse exemplaar had volgens de vrouw wel degelijk een schaal. Het zat in een doorsnee supermarktdoosje met zes eieren die er allemaal hetzelfde - dus mét schaal - uitzagen.



Doodeng

De reacties op het ei lopen uiteen van 'doodeng, ik zou hysterisch worden als ik zoiets zou vinden', 'dit is de eerste keer in 70 jaar dat ik dit zie' tot 'de perfecte basis voor een spierwitte omelet' en 'waarschijnlijk nep'. Foto-experts hebben het Japanse kiekje echter grondig geanalyseerd. De eensluidende conclusie is dat er niet met de foto is gesjoemeld met een beeldbewerkingsprogramma zoals Photoshop.



Breinbreker

Weer een ander stelt vast dat 'windeieren' inderdaad sporadisch voorkomen, maar doorgaans nooit in de winkel belanden omdat ze veel te week en zacht zijn voor verpakkingsmachines in fabrieken. "Meestal zijn dit soort eieren al opgelost voordat ze het doosje kunnen bereiken. Op de een of andere manier is het dit Japanse ei toch gelukt om door de mazen van het net te glippen'', twittert iemand. Vervolgens wordt ook daar weer op gereageerd: "Helder, maar dit dooierloze ei was niet zacht en had een schaal. Dit breinbrekende raadsel blijft dus bestaan.''



Een dooier is dat deel van een ei dat het door de kip geproduceerde voedsel voor haar embryo bevat. De dooier bestaat naast 'eten' uit een kiemschijf. Na bevruchting met erfelijk materiaal van een haan ontwikkelt deze kiemschijf zich tot een kuikentje. Eieren die in de winkel liggen zijn onbevruchte exemplaren. Wel komt het vaak voor dat een ei twee dooiers bevat.