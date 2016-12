Schattenjager vindt middeleeuwse ring in bos van Robin Hood

Door: redactie

20/12/16 - 13u09 Bron: Metro.co.uk

Robin Hood, die volgens de legende van de rijken stal om zijn buit aan de armen uit te delen, heeft blijkbaar iets laten vallen in Sherwood Forest, het uitgestrekte bos in het Engelse graafschap Nottinghamshire waar hij en zijn bende actief waren. Een amateur-schattenzoeker was nog maar twintig minuten in het woud toen zijn metaaldetector begon te biepen. Hij vond een ring uit de 14de eeuw die tot 85.000 euro waard zou zijn. Hij hoopt op een vindersloon.

© Kos.

De 34-jarige Mark Thompson verdient zijn brood als schilder van vorklifttrucks. Anderhalf jaar geleden ontdekte hij een nieuwe hobby: schattenjagen met een metaaldetector. Hij hoopte in het bos een kleinigheid te vinden. Maar toen hij in de aarde begon te wroeten, zag hij plots een glinstering van goud. Toen hij het vuil wegveegde, bleek hij een sierlijk bewerkte ring in handen te hebben die is bezet met een kostbare saffier.



Hij meldde de vondst en hoopt nu op een vindersloon. "Ik raakte opgewonden toen ik zag dat het goud leek, maar toen besefte ik nog niet hoe belangrijk mijn vondst was. Ik riep een vriend om een kijkje te komen nemen en te kijken of er in de omgeving nog iets te vinden was. Dit is dé vondst van mijn leven, ik had nooit verwacht iets dergelijks te kunnen opgraven. Ik ben nog in shock als ik er aan denk. Als de ring zo kostbaar is als we denken, zal dit mijn leven veranderen".



"Momenteel huur ik een woning, maar ik zou graag een huis kopen of naar iets comfortabelers verhuizen".



De vondst wordt momenteel onderzocht door een team van het British Museum. Aangenomen wordt dat de ring, waar Christus als kind en een vrouwelijk heiligenfiguur in staat gegraveerd, uit de 14de eeuw stamt. Volgens het eerste rapport vertoont de saffier gelijkenissen met de edelsteen op het graf van de voormalige aartsbisschop van Canterbury William Wytseley, die overleed in 1374.



Indien de ring als een schat wordt erkend, zal hij door experts geschat worden en aan musea te koop worden aangeboden. Dan krijgt de vinder een beloning.



Een andere schattenjager die onlangs een kostbare ring uit de tijd van de Tudor-dynastie (1485 tot 1603) opgroef, kreeg daarvoor een som met vijf cijfers.