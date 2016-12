Telecomsatelliet met nooit geziene capaciteit moet voor supersnel internet zorgen

Door: redactie

Een krachtige Atlas-5 draagraket heeft zondagavond (Belgische tijd) van op Cape Canaveral succesvol een Amerikaanse telecomsatelliet gelanceerd, zo meldt de krant Florida Today. De kunstmaan heeft een ongekende capaciteit.

De twintig verdiepingen hoge Atlas van Lockheed Martin en uitgebaat door United Launch Alliance (ULA), steeg op om 20.13 uur Belgische tijd, net toen het op de lanceerbasis in Florida begon te regenen.



23 minuten na de start kwam van de bovenste Centaur-trap de Echostar-19 vrij in de beoogde baan. Uitgebaat door HughesNet is het een bijna 7,5 ton wegende satelliet voor supersnel internet. De capaciteit van de door Space Systems/Loral gebouwde breedband satelliet is de hoogste ooit voor een commerciële telecomsatelliet. Het bijna 500 miljoen dollar kostende tuig moet vooral gebruikers in rurale gebieden en in vliegtuigen ten goede komen.



Belgische "vader"

Voor ULA was het een zeldzame commerciële opdracht. De twaalf lanceringen van dit jaar die het bedrijf verzorgde, waren allen succesvol. De Atlas-5 vloog al 68 keer zonder een echte flop te zijn sinds de maidenvlucht in 2012. In 23 jaar werkte een draagraket uit de Atlas-familie 139 keer feilloos. De "vader" van de Atlas-draagraket is de Belg Karel Bossart.