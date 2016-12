Groot-Brittannië laat bevruchting met DNA van drie mensen toe

Door: redactie

15/12/16

Zwangerschap In Britse labs mogen voortaan embryo's met het erfgoed van drie mensen gekweekt worden. Dat deelde de Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) vandaag mee. De procedure moet vrouwen de mogelijkheid bieden op een zwangerschap zonder dat ze bepaalde erfelijke ziektes aan hun kinderen doorgeven.

Groot-Brittannië is daarmee wereldwijd het eerst land dat dergelijke behandelingsprocedure toelaat. Het parlement had vorig jaar de weg daartoe al vrijgemaakt. De experten van de HFEA hebben wel het laatste woord in deze zaak.



De procedure bestaat er in een kleine hoeveelheid van defect DNA uit een eicel van een moeder weg te halen en te vervangen door het DNA van een tweede vrouw. De methode moet voorkomen dat defecte genen in de mitochondria, de "batterijen" die menselijke cellen energie geven en erfelijk zijn in de vrouwelijke lijn, door de moeder worden overgedragen aan haar kind.



Het wordt de technologie van 'de drie-ouderbaby' genoemd omdat een kind geboren volgens deze procedure het DNA heeft van twee vrouwen en een man.



Het eerste kind dat wereldwijd met het erfgoed van drie mensen werd verwekt, was eerder dit jaar geboren in Mexico onder de supervisie van een Amerikaans medisch team, schreef het vakblad New Scientist in september. De Mexicaanse wetgeving laat de procedure niet uitdrukkelijk toe, maar verbiedt ze ook niet.



De Britse regering steunde de legalisering van de technologie, maar uit religieuze hoek en door andere tegenstanders werd geargumenteerd dat dit de deur kan openzetten voor verdere DNA-modificaties in embryo's.