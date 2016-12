NASA: "Mogelijk ijsvulkanen op dwergplaneet Ceres ontdekt"

Door:

Wetenschappers hebben 'ijsvulkanen' - kraters met bevroren water op de bodem - ontdekt op Ceres. Dit is de grootste dwergplaneet in de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter. Waarom dat zo baanbrekend is? De ontdekking van water op één van de donkerste plekken in ons zonnestelsel kan belangrijke informatie leveren voor het bouwen van kolonies in de ruimte.

Nieuwe beelden van NASA genomen vanop het ruimteschip Dawn heeft onthuld dat er bevroren water vastzit in enkele van de kraters op delen van de dwergplaneet waar de zon nooit schijnt. Ceres is het grootste lichaam in de asteroïdengordel, daarom zijn wetenschappers er zo door geïntrigeerd. Ze hebben het planetair lichaam al uitgebreid vanop aarde bestudeerd met telescopen en andere instrumenten, maar de plek kreeg nooit bezoek van een ruimtetuig tot Dawn er neerstreek in 2015.



Lijkt op lava

Het team van planetair wetenschapper Thomas Platz heeft locaties van eeuwige schaduw bij meer dan 600 kraters op Ceres ontdekt, tien van hen bevatten waterijs. De camera's op het ruimtetuig hebben onthuld dat de bodem van de kraters op Ceres bedekt zijn met een stromend materiaal dat gelijkaardig is aan lava op aarde. Maar het materiaal is minder dik dan vergelijkbare formaties ergens anders in het zonnestelsel, aldus wetenschapper Ralf Jaumann van het onderzoeksteam van Dawn. En het heeft een lichtblauwe kleur.



Hoe komt dat ijswater daar?

Omdat een berg op Ceres dezelfde kleur heeft en die zou gevormd zijn door erupties van ijs gemengd met modder, vermoeden Jaumann en zijn collega's dat het stromende materiaal een mengeling van ijs, modder en zouten is die uitbarsten aan zwakke punten in het oppervlak van Ceres, wanneer gesteente uit de ruimte of andere objecten de dwergplaneet raken. Of het stromende materiaal kan het resultaat zijn van een object dat erg hard met Ceres botste, die impact kan namelijk zo groot zijn dat het terrein eronder smelt.



Wetenschapster Jennifer Scully was niet betrokken bij het onderzoek, maar zegt dat de ontdekkingen erg betrouwbaar zijn. "In geologische termen zijn de stromingen op Ceres jong, dit toont aan dat Ceres geen statische plek is, maar een dwergplaneet waar dingen nog evolueren." Lees ook Inactieve vulkaan op dwergplaneet Ceres

