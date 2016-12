Zo zou onze kolonie op de maan eruit kunnen zien

Koen Van De Sype

Een voorbeeld van een lavagrot op Hawaï.

Wetenschappers hebben ontdekt dat er onder het oppervlak van onze maan een heel stelsel van stabiele grotten verborgen moet zitten en dat zou mogelijkheden kunnen bieden als we ooit een permanente ruimtebasis op de maan zouden willen openen.

Het onderzoek in kwestie werd geleid door planetair geofysicus Dave Blair van de Purdue University in West Lafayette in Indiana. Het team analyseerde data van een aantal ruimtetuigen die rond onze maan cirkelen en onder meer het oppervlakte van het hemellichaam in kaart brengen.



Wetenschappers hadden eerder al ontdekt dat er kleine afwijkingen waren in de zwaartekracht die konden wijzen op de aanwezigheid van een grottenstelsel onder het maanoppervlak met een breedte van ettelijke kilometers en dat werd in het nieuwe onderzoek verder uitgespit. Dat stelt nu dat de grotten een goede stabiliteit hebben tot een breedte van maar liefst vijf kilometer en als ze een 'dak' hebben van amper twee meter dik. En dat zou mogelijkheden bieden voor toekomstige basissen op de maan. De grotten zouden kolonisten onder meer kunnen beschermen tegen extreme temperaturen, straling uit de ruimte en meteorietinslagen.