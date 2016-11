Bewijs van leven op Mars mogelijk al gevonden in 2007

In El Tatio zouden de omstandigheden erg lijken op die op Mars in het verleden. © thinkstock.

Mars De Marslander Spirit heeft mogelijk al jaren geleden het bewijs gevonden dat er ooit leven was op Mars. Wetenschappers keken daar toen echter over, suggereert een nieuwe studie.

De kwestie draait rond foto's uit 2007 van een vingerachtige rotsformatie op Mars, op het Home Plate -plateau in de Gusevkrater . Wetenschappers van de Universiteit van Arizona hebben die structuur nu bekeken en vergeleken met gelijkaardige formaties op Aarde. Ze vonden bijna identieke structuren in het Chileense El Tatio die ontstonden door een combinatie van warmwaterbronnen en... micro-organismen.

Home Plate is het zien in het midden aan de bovenkant. © NASA.

Het team koos El Tatio omdat de omstandigheden daar erg lijken op die op Mars. Het geiserveld ligt meer dan 4.300 meter boven zeeniveau en zelfs in de zomer zakt het kwik 's nachts vaak onder het vriespunt, terwijl overdag veel ultraviolet licht door de dunne, droge lucht priemt. De formaties op Mars lijken op stromatolieten die we kennen op Aarde. Dat zijn structuren die worden gevormd wanneer microben kolonies vormen in vochtige omgevingen en sediment vasthouden op hun kleverige deklagen. Die afzettingen reageren uiteindelijk op het calciumcarbonaat in het water en vormt zo hobbelige lagen kalksteen.

Het onderzoek wees uit dat de omstandigheden in El Tatio afzettingen van silica (siliciumdioxide) produceren met kenmerken die van alle silica-afzettingen op Aarde het meeste op die van Mars lijken. Het feit dat microben een rol spelen bij de productie van de uitgesproken silicastructuren in El Tatio doet de mogelijkheid rijzen dat de silicastructuren op Mars werden gevormd op een vergelijkbare manier - met andere woorden, met de hulp van organismen die destijds leefden.

Echte zekerheid daarover is echter pas mogelijk wanneer stenen van Mars naar labo's op Aarde worden gebracht, schrijven de onderzoekers in Nature Communications. Astrofysicus Dan Brown van de Nottingham Trent University vraagt zich verder af of we niet botsen op de limieten van de Marslanders en -rovers, en of het niet nodig is om mensen naar Mars te sturen. "Aan de andere kant toont dit aan dat gegevens die werden verzameld tijdens missies 9 jaar geleden, nog altijd waardevolle resultaten kunnen opleveren."